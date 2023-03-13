V2 написав:Збитковий Укрексімбанк у 2022 році заплатив членам правління майже 78 млн грн. Крім основної зарплати, ця сума включає 34 млн грн премій та 12,8 млн грн «інших виплат у грошовій формі». На наглядову раду Укрексімбанк витратив загалом 42,5 млн грн.
Але ж в підсумку вийде що все платилось законно. І за певні досягнення підтверджені KPI. І усі кошториси ще за рік передбачали ці виплати, і затверджені вони були у відповідності до усіх нормативно-правових актів.
cohan Важливо не підміняти поняття. Коболєв виграв суд в газпрому, зробив компанію прибутковою. Укрексім прославився останнім часом тільки видачею неринкових кредитів особам із сумнівною репутацією та нападом на журналістів ("Володя, вирубі єго"). + хронічно збитковий стан, тобто не наповнює бюджет, а витягує кошти з нього на премії своїм топам та дешеві кредити, думаю, не за просто так.
V2 написав:cohan Важливо не підміняти поняття. Коболєв виграв суд в газпрому, зробив компанію прибутковою. Укрексім прославився останнім часом тільки видачею неринкових кредитів особам із сумнівною репутацією та нападом на журналістів ("Володя, вирубі єго"). + хронічно збитковий стан, тобто не наповнює бюджет, а витягує кошти з нього на премії своїм топам та дешеві кредити, думаю, не за просто так.
cohan написав:видимо, оказался в плохой компании с рус олигархами
Був би вдячний, якби пояснили думку!
на жаль, ні там фамилия на фамилии, просто понимайте, что если в 2018-2019 премию выдали без вопросов, и позволили вывести, а сейчас появились вопросы, то вот с этим как раз и связано юридически же ничего кроме как зацепиться за нюансы макс размера НАБУ не может