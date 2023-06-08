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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 11:47

Re: Укрексiмбанк

Хтось підкаже, що за картку (за 750 грн.) пропонують до мультивалютного рахунку при купівлі ОВДП, бо КЦ не зміг відповісти ?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 11:55

  Dikoy написав:Хтось підкаже, що за картку (за 750 грн.) пропонують до мультивалютного рахунку при купівлі ОВДП, бо КЦ не зміг відповісти ?


Visa Signature
cohan
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Повідомлень: 5718
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Повідомлення Додано: Нед 21 тра, 2023 16:28

"Для посилення захисту інтересів наших клієнтів з 20.05.2023 окремі платежі у мобільному застосунку Enter EXIM будуть вимагати додаткового підтвердження. У такому разі оператор контакт-центру АТ "Укрексімбанк" зателефонує на ваш фінансовий номер телефону для проведення ідентифікації та отримання підтвердження для здійснення платежу."

добре хоч без візиту у відділення :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:46

Літні депозити у гривні

Зі 100к банк дає 17% . Всі державні,окрім приват, влітку трошки розщедритися вирішили. Не агітуємо. Сьогодні вмовляли у Восток на 6 місяців під 16%,без поповнення.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:23

  sens написав:Зі 100к банк дає 17% . Всі державні,окрім приват, влітку трошки розщедритися вирішили. Не агітуємо. Сьогодні вмовляли у Восток на 6 місяців під 16%,без поповнення.

Менше 19% навіть і не ворухнусь :!:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:20

  Amethyst написав:
  sens написав:Зі 100к банк дає 17% . Всі державні,окрім приват, влітку трошки розщедритися вирішили. Не агітуємо. Сьогодні вмовляли у Восток на 6 місяців під 16%,без поповнення.

Менше 19% навіть і не ворухнусь :!:

В єксіме таких відсотків не було, навіть під час державізації приват,були в у.е під 10%, гривня під 20%. Тому тут і зараз це добре.
sens
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