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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 тра, 2023 11:47
Re: Укрексiмбанк
Хтось підкаже, що за картку (за 750 грн.) пропонують до мультивалютного рахунку при купівлі ОВДП, бо КЦ не зміг відповісти ?
Додано: Сер 17 тра, 2023 11:55
Додано: Нед 21 тра, 2023 16:28
"Для посилення захисту інтересів наших клієнтів з 20.05.2023 окремі платежі у мобільному застосунку Enter EXIM будуть вимагати додаткового підтвердження. У такому разі оператор контакт-центру АТ "Укрексімбанк" зателефонує на ваш фінансовий номер телефону для проведення ідентифікації та отримання підтвердження для здійснення платежу."
добре хоч без візиту у відділення
Додано: Чет 08 чер, 2023 12:46
Літні депозити у гривні
Зі 100к банк дає 17% . Всі державні,окрім приват, влітку трошки розщедритися вирішили. Не агітуємо. Сьогодні вмовляли у Восток на 6 місяців під 16%,без поповнення.
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:23
Додано: Чет 08 чер, 2023 17:20
В єксіме таких відсотків не було, навіть під час державізації приват,були в у.е під 10%, гривня під 20%. Тому тут і зараз це добре.
Додано: Пон 12 чер, 2023 16:43
ощАд сьогодні заманював на 3 міс. під 17,5%
а де під ~19%? щоб їх присоромити)
Додано: Пон 12 чер, 2023 16:55
Re: Укрексiмбанк
19.5% авансом! в Юнексі онлайн
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