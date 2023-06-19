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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 12:57
Honestus написав:
Це лише у мене мобільний додаток не працює сьогодні?
Це не додаток це від'ємна частина від банку. Дуже поганий продукт. Доопрацьовувати.
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