Це не додаток це від'ємна частина від банку. Дуже поганий продукт. Доопрацьовувати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 12:57
Додано: Чет 06 лип, 2023 12:03
Шановні клієнти!
З 2 жовтня 2023 року [b]web-версія системи інтернет-банкінгу[/b] Укрексімбанку, що наразі працює на персональних комп'ютерах, виводиться з експлуатації. Для здійснення платежів та контролю за власними рахунками в Укрексімбанку радимо використовувати мобільний застосунок Enter EXIM.
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