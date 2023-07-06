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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:57

  Honestus написав:Це лише у мене мобільний додаток не працює сьогодні?

Це не додаток це від'ємна частина від банку. Дуже поганий продукт. Доопрацьовувати.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:03

Шановні клієнти!

З 2 жовтня 2023 року [b]web-версія системи інтернет-банкінгу[/b] Укрексімбанку, що наразі працює на персональних комп'ютерах, виводиться з експлуатації. Для здійснення платежів та контролю за власними рахунками в Укрексімбанку радимо використовувати мобільний застосунок Enter EXIM.
Amethyst
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