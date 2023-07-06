RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 12:57

  Honestus написав:Це лише у мене мобільний додаток не працює сьогодні?

Це не додаток це від'ємна частина від банку. Дуже поганий продукт. Доопрацьовувати.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13678
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:03

Шановні клієнти!

З 2 жовтня 2023 року [b]web-версія системи інтернет-банкінгу[/b] Укрексімбанку, що наразі працює на персональних комп'ютерах, виводиться з експлуатації. Для здійснення платежів та контролю за власними рахунками в Укрексімбанку радимо використовувати мобільний застосунок Enter EXIM.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4248
З нами з: 05.05.21
Подякував: 308 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:18

а пенсійну сторінку для Веб ІБ зробили як в Раді? :)))

https://ibank.radabank.com.ua/ib2/
greenozon
 
Повідомлень: 15256
З нами з: 01.06.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:27

Не треба зупинятися. Щоб бути у тренді, треба ще відділення закрити.
klug
 
Повідомлень: 8183
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:58

  klug написав:Не треба зупинятися. Щоб бути у тренді, треба ще відділення закрити.

Так немає в продажу конвертдепозита в додатку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13678
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: arkavs і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (452)
06.07.2023 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.