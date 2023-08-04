Додано: Сер 02 сер, 2023 10:42

klug написав: Хто скаже, якщо купити у Сімби ОВДП, то під їх виплату реально відкрити депозитку? Хто скаже, якщо купити у Сімби ОВДП, то під їх виплату реально відкрити депозитку?

сначала понравиться финмонупотом - так понимаю если от 500к - автоматом понравитесь нач отделенияи потом от Вас не отстанутно вот тарифы не слышал чтобы корректировали как в ОТП том же - так что если тарифа нет, то не откроют, ну а иначе - через счет и карту депозитную к нему - в чем проблема?P.S. но курс до войны был не очень, правда - у них довольно вменяемый калькулятор в ексельке за что большое спаибо, в свое время ответил мне на один вопросну и кредит под залог ОВДП будут парить, если Вы ФОП