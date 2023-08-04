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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 12:03

Шановні клієнти!

З 2 жовтня 2023 року [b]web-версія системи інтернет-банкінгу[/b] Укрексімбанку, що наразі працює на персональних комп'ютерах, виводиться з експлуатації. Для здійснення платежів та контролю за власними рахунками в Укрексімбанку радимо використовувати мобільний застосунок Enter EXIM.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:18

а пенсійну сторінку для Веб ІБ зробили як в Раді? :)))

https://ibank.radabank.com.ua/ib2/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:27

Не треба зупинятися. Щоб бути у тренді, треба ще відділення закрити.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:58

  klug написав:Не треба зупинятися. Щоб бути у тренді, треба ще відділення закрити.

Так немає в продажу конвертдепозита в додатку
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:15

от тобі й на.. перший пішов
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -2023.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 19:53

  greenozon написав:от тобі й на.. перший пішов
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -2023.html
так у них, как в том анекдоте 90х - просто уже "пепельница полная" :mrgreen:
дрэк из форточек вываливаться уже стал
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 22:20

Хто скаже, якщо купити у Сімби ОВДП, то під їх виплату реально відкрити депозитку?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 10:42

  klug написав:Хто скаже, якщо купити у Сімби ОВДП, то під їх виплату реально відкрити депозитку?


сначала понравиться финмону
потом - так понимаю если от 500к - автоматом понравитесь нач отделения
и потом от Вас не отстанут

но вот тарифы не слышал чтобы корректировали как в ОТП том же - так что если тарифа нет, то не откроют, ну а иначе - через счет и карту депозитную к нему - в чем проблема?

P.S. но курс до войны был не очень, правда - у них довольно вменяемый калькулятор в ексельке за что большое спаибо, в свое время ответил мне на один вопрос
ну и кредит под залог ОВДП будут парить, если Вы ФОП
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 23:51

Усе змішалось: люди, коні, ФОПи, ОТП... Хіба я запитував про усе це? Так і не зрозумів, дадуть картку чи ні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:56

  klug написав:Усе змішалось: люди, коні, ФОПи, ОТП... Хіба я запитував про усе це? Так і не зрозумів, дадуть картку чи ні.


не дадут
без депозита не дадут
cohan
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