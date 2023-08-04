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klug написав:Хто скаже, якщо купити у Сімби ОВДП, то під їх виплату реально відкрити депозитку?
сначала понравиться финмону потом - так понимаю если от 500к - автоматом понравитесь нач отделения и потом от Вас не отстанут
но вот тарифы не слышал чтобы корректировали как в ОТП том же - так что если тарифа нет, то не откроют, ну а иначе - через счет и карту депозитную к нему - в чем проблема?
P.S. но курс до войны был не очень, правда - у них довольно вменяемый калькулятор в ексельке за что большое спаибо, в свое время ответил мне на один вопрос ну и кредит под залог ОВДП будут парить, если Вы ФОП