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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:38

Товариство, Сімба пише, що може перевипустити картку на цифрову. З неї у касі можна буде зняти чи лише платіжкою через менеджера?
klug
 
Повідомлень: 8259
З нами з: 18.08.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:18

klug через менеджера з комісом 1%(залежно від тарифного плану)

це зі слів моєї персменки, сам не перевіряв бо до віртуальної є окремий пластик.
KVV
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:55

Re: Укрексiмбанк

  KVV написав:через менеджера з комісом 1%(залежно від тарифного плану)

Я так і думав :mrgreen:
klug
 
Повідомлень: 8259
З нами з: 18.08.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:32

Re: Укрексiмбанк

Кто подскажет - через какую систему терминалов можно пополнять карты Укрэксима без комиссии?
бульбик
 
Повідомлень: 820
З нами з: 21.05.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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  #<1 ... 16171819
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