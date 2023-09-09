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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:38
Товариство, Сімба пише, що може перевипустити картку на цифрову. З неї у касі можна буде зняти чи лише платіжкою через менеджера?
Додано: Чет 24 сер, 2023 16:18
klug через менеджера з комісом 1%(залежно від тарифного плану)
це зі слів моєї персменки, сам не перевіряв бо до віртуальної є окремий пластик.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:55
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 09 вер, 2023 17:32
Re: Укрексiмбанк
Кто подскажет - через какую систему терминалов можно пополнять карты Укрэксима без комиссии?
Додано: Суб 09 вер, 2023 20:05
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