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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:38

Товариство, Сімба пише, що може перевипустити картку на цифрову. З неї у касі можна буде зняти чи лише платіжкою через менеджера?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 16:18

klug через менеджера з комісом 1%(залежно від тарифного плану)

це зі слів моєї персменки, сам не перевіряв бо до віртуальної є окремий пластик.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:55

Re: Укрексiмбанк

  KVV написав:через менеджера з комісом 1%(залежно від тарифного плану)

Я так і думав :mrgreen:
klug
 
Повідомлень: 8262
З нами з: 18.08.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:32

Re: Укрексiмбанк

Кто подскажет - через какую систему терминалов можно пополнять карты Укрэксима без комиссии?
бульбик
 
Повідомлень: 820
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 20:05

  бульбик написав:Кто подскажет - через какую систему терминалов можно пополнять карты Укрэксима без комиссии?

Через банкомати Укрексіма з кеш-іном
Alien
 
Повідомлень: 2451
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 23:20

панове!
а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?
а то у меня удерживают, а по тарифам (п.6 )вроде как не должны
шо за дела?
uaprofi
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Повідомлень: 5550
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:00

uaprofi поповнюєте картку чи рахунок?
KVV
 
Повідомлень: 1165
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Подякував: 52 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:27

  KVV написав:uaprofi поповнюєте картку чи рахунок?

поповнюю рахунок за реквізитами (за IBAN)
uaprofi
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Повідомлень: 5550
З нами з: 21.04.11
Подякував: 828 раз.
Подякували: 655 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:38

  uaprofi написав:панове!
а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?
а то у меня удерживают, а по тарифам (п.6 )вроде как не должны
шо за дела?

У вас в договорі на карту тарифний план як називається ?
J
 
Повідомлень: 5979
З нами з: 19.01.08
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