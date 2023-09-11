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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:38
Товариство, Сімба пише, що може перевипустити картку на цифрову. З неї у касі можна буде зняти чи лише платіжкою через менеджера?
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klug
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:18
klug через менеджера з комісом 1%(залежно від тарифного плану)
це зі слів моєї персменки, сам не перевіряв бо до віртуальної є окремий пластик.
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KVV
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 01:55
KVV написав:
через менеджера з комісом 1%(залежно від тарифного плану)
Я так і думав
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klug
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Додано: Суб 09 вер, 2023 17:32
Кто подскажет - через какую систему терминалов можно пополнять карты Укрэксима без комиссии?
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бульбик
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:05
бульбик написав:
Кто подскажет - через какую систему терминалов можно пополнять карты Укрэксима без комиссии?
Через банкомати Укрексіма з кеш-іном
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Alien
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Додано: Суб 09 вер, 2023 23:20
панове!
а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?
а то у меня удерживают, а по тарифам (п.6 )
вроде как не должны
шо за дела?
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uaprofi
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:00
uaprofi поповнюєте картку чи рахунок?
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KVV
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:27
KVV написав:uaprofi
поповнюєте картку чи рахунок?
поповнюю рахунок за реквізитами (за IBAN)
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Додано: Пон 11 вер, 2023 10:38
uaprofi написав:
панове!
а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?
а то у меня удерживают, а по тарифам (п.6 )
вроде как не должны
шо за дела?
У вас в договорі на карту тарифний план як називається ?
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