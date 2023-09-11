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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 22:05

  cohan написав:
  uaprofi написав:панове!
а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?
а то у меня удерживают, а по тарифам (п.6 )вроде как не должны
шо за дела?


какой богатый тариф, надо присмотреться
всегда было "или зачисление или снятие - 1%", а тут и то и то фри

как понимаю, у Вас он должен быть и окрыт после 12-06-2023, а старые остались старыми

Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом.
lara_08
 
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  #<1 ... 17181920
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