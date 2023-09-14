cohan написав:uaprofi написав:панове!
а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?
а то у меня удерживают, а
по тарифам (п.6 )вроде как не должны
шо за дела?
какой богатый тариф, надо присмотреться
всегда было "или зачисление или снятие - 1%", а тут и то и то фри
как понимаю, у Вас он должен быть и окрыт после 12-06-2023, а старые остались старыми
Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом.