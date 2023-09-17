uaprofi написав:шото меня наталкивает уже на мысль - шо всё может быть так как пишет cohan так сказать может быть и такой сюр
я рассуждаю по памяти о прекрасных временах 5% кешбека (ну кому и 7%) там я покупал как раз перед свертыванием программы - по-моему даже месяц не попользовался - GOLD за что там оно стоило, а потом же правила поменялись и для GOLD надо было как-то поддерживать жизнь - по-моему вообще тлько покупками, суммы не депо не канали
так вот у меня эти 2(3? с этой войной не помню уже) года эта GOLD оттрубила безо всяких комисов - купил-оплатил тогда - на весь срок
конечно, наверно, тарифы могли как-то иначе называться и все как бы в рамках, но...