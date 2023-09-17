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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 17181920 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Укрексiмбанк 3.8 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 1 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 2 Всього голосів : 4 Додано: Пон 11 вер, 2023 22:05 cohan написав: uaprofi написав: панове!

а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?

а то у меня удерживают, а по тарифам (п.6 ) вроде как не должны

шо за дела? панове!а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?а то у меня удерживают, авроде как не должнышо за дела?



какой богатый тариф, надо присмотреться

всегда было "или зачисление или снятие - 1%", а тут и то и то фри



как понимаю, у Вас он должен быть и окрыт после 12-06-2023, а старые остались старыми какой богатый тариф, надо присмотретьсявсегда было "или зачисление или снятие - 1%", а тут и то и то фрикак понимаю, у Вас он должен быть и окрыт после 12-06-2023, а старые остались старыми

Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом. Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом. lara_08 Повідомлень: 822 З нами з: 05.05.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 вер, 2023 21:38 lara_08 написав: Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом. Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом.



шото меня наталкивает уже на мысль - шо всё может быть так как пишет cohan

так сказать может быть и такой сюр

выходит нужно будет гдето искать 25к на 7 дней для новой карты



P.S.

комиссию за пополнения безналом "депозитки" они в тарифах ещё во времена прививок отменили (или даже раньше)

но у меня и тогда продолжало всё быть с 1 % - ездил к банкомату с кешином шото меня наталкивает уже на мысль - шо всё может быть так как пишет cohanтак сказать может быть и такой сюрвыходит нужно будет гдето искать 25к на 7 дней для новой картыP.S.комиссию за пополнения безналом "депозитки" они в тарифах ещё во времена прививок отменили (или даже раньше)но у меня и тогда продолжало всё быть с 1 % - ездил к банкомату с кешином uaprofi

Повідомлень: 5552 З нами з: 21.04.11 Подякував: 828 раз. Подякували: 655 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 вер, 2023 18:01 uaprofi написав: шото меня наталкивает уже на мысль - шо всё может быть так как пишет cohan

так сказать может быть и такой сюр

шото меня наталкивает уже на мысль - шо всё может быть так как пишет cohanтак сказать может быть и такой сюр



я рассуждаю по памяти о прекрасных временах 5% кешбека (ну кому и 7%)

там я покупал как раз перед свертыванием программы - по-моему даже месяц не попользовался - GOLD за что там оно стоило,

а потом же правила поменялись и для GOLD надо было как-то поддерживать жизнь - по-моему вообще тлько покупками, суммы не депо не канали



так вот у меня эти 2(3? с этой войной не помню уже) года эта GOLD оттрубила безо всяких комисов - купил-оплатил тогда - на весь срок



конечно, наверно, тарифы могли как-то иначе называться и все как бы в рамках, но... я рассуждаю по памяти о прекрасных временах 5% кешбека (ну кому и 7%)там я покупал как раз перед свертыванием программы - по-моему даже месяц не попользовался - GOLD за что там оно стоило,а потом же правила поменялись и для GOLD надо было как-то поддерживать жизнь - по-моему вообще тлько покупками, суммы не депо не каналитак вот у меня эти 2(3? с этой войной не помню уже) года эта GOLD оттрубила безо всяких комисов - купил-оплатил тогда - на весь срокконечно, наверно, тарифы могли как-то иначе называться и все как бы в рамках, но... cohan

Повідомлень: 6079 З нами з: 27.09.19 Подякував: 109 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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