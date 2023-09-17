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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Укрексiмбанк 3.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 22:05

  cohan написав:
  uaprofi написав:панове!
а у вас по карте в тарифе "депозитный" при пополнение безналом 1% удерживают?
а то у меня удерживают, а по тарифам (п.6 )вроде как не должны
шо за дела?


какой богатый тариф, надо присмотреться
всегда было "или зачисление или снятие - 1%", а тут и то и то фри

как понимаю, у Вас он должен быть и окрыт после 12-06-2023, а старые остались старыми

Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 21:38

  lara_08 написав:Думаю это просто последняя редакция тарифов была от 12.06.2023, а действовать должно для всех карт в этом тарифном пакете независимо когда он был открыт клиентом.


шото меня наталкивает уже на мысль - шо всё может быть так как пишет cohan
;-) так сказать может быть и такой сюр
выходит нужно будет гдето искать 25к на 7 дней для новой карты

P.S.
комиссию за пополнения безналом "депозитки" они в тарифах ещё во времена прививок отменили (или даже раньше)
но у меня и тогда продолжало всё быть с 1 % - ездил к банкомату с кешином
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 18:01

  uaprofi написав:шото меня наталкивает уже на мысль - шо всё может быть так как пишет cohan
;-) так сказать может быть и такой сюр


я рассуждаю по памяти о прекрасных временах 5% кешбека (ну кому и 7%)
там я покупал как раз перед свертыванием программы - по-моему даже месяц не попользовался - GOLD за что там оно стоило,
а потом же правила поменялись и для GOLD надо было как-то поддерживать жизнь - по-моему вообще тлько покупками, суммы не депо не канали

так вот у меня эти 2(3? с этой войной не помню уже) года эта GOLD оттрубила безо всяких комисов - купил-оплатил тогда - на весь срок

конечно, наверно, тарифы могли как-то иначе называться и все как бы в рамках, но... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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