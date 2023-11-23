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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

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Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:00

Банк-мастадонт....
відкрив депозит у гривні 3 листопада, картку ще не отримав (минуло повні 2 тижні, пішов третій). Без картки не можу зареєструватися у Ехім застосунку щоб СЕПом перекинути гроші на інший депозит. Тобто тільки ногами до відділення ходити...

(клієнт цього банку десь щонайменше з 2010 року, але картки вже всі закриті тож потрібно отримати нову)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:30

  sens написав:Якщо вірно розумію , то при купівлі на 50000 грн необхідно закладати комісії в розмірі 6,5 у.о. , окрім зарахування на картку і сплати комісії ніяк, або депозит на 3 місяці (


и таки щито мы имеем?

у mustbe в таблице "Обмен на вирт-ку, снятие с депозитки", те. открыть еще вирт доллар, менять вирт грн вирт долл, потом долл переводить на депозитку и снимать?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 11:01

  cohan написав:
  sens написав:Якщо вірно розумію , то при купівлі на 50000 грн необхідно закладати комісії в розмірі 6,5 у.о. , окрім зарахування на картку і сплати комісії ніяк, або депозит на 3 місяці (


и таки щито мы имеем?

у mustbe в таблице "Обмен на вирт-ку, снятие с депозитки", те. открыть еще вирт доллар, менять вирт грн вирт долл, потом долл переводить на депозитку и снимать?
зрозуміло ,в темі онлайн,те саме відписала, тільки додав депозит 7 днів
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:18

Re: Укрексiмбанк

купив на депокарту доларову, зняли 6,5 долара((
не знав що ввели комісію
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:39

Andey все чесно. про введення комісії повідомили ще у вересні.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:45

  KVV написав:Andey все чесно. про введення комісії повідомили ще у вересні.

Але в додатку є умови які не зрозумілі. Нажаль для того щоб купити і зняти майже безкоштовно треба робити різні вправи
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:02

  KVV написав:Andey все чесно. про введення комісії повідомили ще у вересні.

Яким чином уникнути цієї комісії? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:16

  V2 написав:
  KVV написав:Andey все чесно. про введення комісії повідомили ще у вересні.

Яким чином уникнути цієї комісії? :roll:


viewtopic.php?p=5650490#p5650490
cohan
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