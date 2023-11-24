|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 21:00
Банк-мастадонт....
відкрив депозит у гривні 3 листопада, картку ще не отримав (минуло повні 2 тижні, пішов третій). Без картки не можу зареєструватися у Ехім застосунку щоб СЕПом перекинути гроші на інший депозит. Тобто тільки ногами до відділення ходити...
(клієнт цього банку десь щонайменше з 2010 року, але картки вже всі закриті тож потрібно отримати нову)
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4437
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 791 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 лис, 2023 22:30
sens написав:
Якщо вірно розумію , то при купівлі на 50000 грн необхідно закладати комісії в розмірі 6,5 у.о. , окрім зарахування на картку і сплати комісії ніяк, або депозит на 3 місяці (
и таки щито мы имеем?
у mustbe в таблице "Обмен на вирт-ку, снятие с депозитки", те. открыть еще вирт доллар, менять вирт грн вирт долл, потом долл переводить на депозитку и снимать?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6342
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:01
cohan написав: sens написав:
Якщо вірно розумію , то при купівлі на 50000 грн необхідно закладати комісії в розмірі 6,5 у.о. , окрім зарахування на картку і сплати комісії ніяк, або депозит на 3 місяці (
и таки щито мы имеем?
у mustbe в таблице "Обмен на вирт-ку, снятие с депозитки", те. открыть еще вирт доллар, менять вирт грн вирт долл, потом долл переводить на депозитку и снимать?
зрозуміло ,в темі онлайн,те саме відписала, тільки додав депозит 7 днів
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14899
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 лис, 2023 16:18
купив на депокарту доларову, зняли 6,5 долара((
не знав що ввели комісію
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1338
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лис, 2023 16:39
Andey все чесно. про введення комісії повідомили ще у вересні.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 лис, 2023 16:45
KVV написав:Andey
все чесно. про введення комісії повідомили ще у вересні.
Але в додатку є умови які не зрозумілі. Нажаль для того щоб купити і зняти майже безкоштовно треба робити різні вправи
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14899
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 23 лис, 2023 18:02
KVV написав:Andey
все чесно. про введення комісії повідомили ще у вересні.
Яким чином уникнути цієї комісії?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8156
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 1355 раз.
-
- Профіль
-
1
1
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6342
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:01
V2 написав:
Яким чином уникнути цієї комісії?
я не в курсі.
треба питати в sens
що то за вправи/рухи.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|