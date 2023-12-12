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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38
У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.
Додано: Пон 11 гру, 2023 22:45
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:31
КС?
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:12
вчера Киевстар работал, ночью накрылся
Додано: Сер 13 гру, 2023 02:15
Ні, криворукі. Якщо у клієнта немає активних карток, а є лише активні рахунки, то ОТП не відсилаються. Застрягли гроші на МЗ і, поки я не зроблю картку, їх звідти дістати не вдасться, хоча рахунок і живий - так консультує підтримка.
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