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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38

У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.
klug
 
Повідомлень: 8327
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:45

  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.

До обіду нормально все приходило
lara_08
 
Повідомлень: 925
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:31

  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.


КС?
https://censor.net/ua/news/3461018/zbiy ... yi_rouming
greenozon
 
Повідомлень: 15840
З нами з: 01.06.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
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1
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3
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:12

  greenozon написав:
  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.


КС?
https://censor.net/ua/news/3461018/zbiy ... yi_rouming


вчера Киевстар работал, ночью накрылся
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6428
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:15

  greenozon написав:
  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.


КС?
https://censor.net/ua/news/3461018/zbiy ... yi_rouming

Ні, криворукі. Якщо у клієнта немає активних карток, а є лише активні рахунки, то ОТП не відсилаються. Застрягли гроші на МЗ і, поки я не зроблю картку, їх звідти дістати не вдасться, хоча рахунок і живий - так консультує підтримка.
klug
 
Повідомлень: 8327
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 22232425
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