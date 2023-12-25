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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38
У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.
Додано: Пон 11 гру, 2023 22:45
Додано: Вів 12 гру, 2023 12:31
КС?
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:12
вчера Киевстар работал, ночью накрылся
Додано: Сер 13 гру, 2023 02:15
Ні, криворукі. Якщо у клієнта немає активних карток, а є лише активні рахунки, то ОТП не відсилаються. Застрягли гроші на МЗ і, поки я не зроблю картку, їх звідти дістати не вдасться, хоча рахунок і живий - так консультує підтримка.
Додано: Сер 13 гру, 2023 12:49
так воно і є. За рахунок без картки ще можуть і штраф впаяти
Додано: Чет 21 гру, 2023 06:45
Шановний клієнте!
Відповідно вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (з урахуванням змін, внесених постановою НБУ від 05.09.2023 № 110), клієнт повинен до 1 січня 2024 року оновити інформацію в Анкеті-опитувальнику фізичної особи, а саме, вказати:
* середньомісячну суму обсягу/об'єму надходжень, екв.грн. (надходжень на всі рахунки) - стандартні доходи (ЗП, пенсія, доходи від іншої діяльності, регулярні надходження від іншої діяльності в тому числі допомоги від держави, фондів);
* максимальну суму фінансових операцій, екв.грн. (надходження коштів на всі рахунки) протягом одного місяця в горизонті 12 місяців (пікові надходження) - продаж майна, ЦП, кошти з інших Банків, премії ті інше).
Оновити/надати інформацію Ви можете у зручний час та зручним для Вас засобом:
* самостійно у мобільному додатку Enter EXIM (меню "Налаштування", пункт "Контактна інформація") - цей варіант обирають більшість клієнтів;
* звернувшись до Контакт Центру Банку за телефоном 0800 504450 (безкоштовно для дзвінків з міських та мобільних телефонів в межах України) та пройшовши процедуру віддаленої верифікації;
* у філії/відділенні Банку.
Додано: Пон 25 гру, 2023 15:30
Шановний клієнте!
На виконання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу просимо Вас не пізніше 31 грудня 2023 року оновити/надати інформацію щодо:
- *середньомісячного обсягу надходжень* по усім рахункам, екв.грн. (регулярні);
- *максимального обсягу надходжень за місяць* по усім рахункам, екв.грн. (нерегулярні).
Надати інформацію можливо одним з каналів:
- у мобільному застосунку Enter EXIM (меню «Налаштування > Контактна інформація»);
- звернувшись до контакт-центру банку за телефоном 0800504450;
- у відділенні/філії банку.
Разом до Перемоги у Новому Році!
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