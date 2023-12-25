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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38

У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.
klug
 
Повідомлень: 8334
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:45

  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.

До обіду нормально все приходило
lara_08
 
Повідомлень: 933
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Подякував: 13 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 12:31

  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.


КС?
https://censor.net/ua/news/3461018/zbiy ... yi_rouming
greenozon
 
Повідомлень: 15871
З нами з: 01.06.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:12

  greenozon написав:
  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.


КС?
https://censor.net/ua/news/3461018/zbiy ... yi_rouming


вчера Киевстар работал, ночью накрылся
cohan
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Подякували: 536 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 02:15

  greenozon написав:
  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.


КС?
https://censor.net/ua/news/3461018/zbiy ... yi_rouming

Ні, криворукі. Якщо у клієнта немає активних карток, а є лише активні рахунки, то ОТП не відсилаються. Застрягли гроші на МЗ і, поки я не зроблю картку, їх звідти дістати не вдасться, хоча рахунок і живий - так консультує підтримка.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:49

  klug написав:
  greenozon написав:
  klug написав:У когось ще є проблеми з одноразовими паролями? Щось цілий день нічого не приходить. Востаннє до того пробував дуже давно.


КС?
https://censor.net/ua/news/3461018/zbiy ... yi_rouming

Ні, криворукі. Якщо у клієнта немає активних карток, а є лише активні рахунки, то ОТП не відсилаються. Застрягли гроші на МЗ і, поки я не зроблю картку, їх звідти дістати не вдасться, хоча рахунок і живий - так консультує підтримка.

так воно і є. За рахунок без картки ще можуть і штраф впаяти :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 06:45

Шановний клієнте!

Відповідно вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (з урахуванням змін, внесених постановою НБУ від 05.09.2023 № 110), клієнт повинен до 1 січня 2024 року оновити інформацію в Анкеті-опитувальнику фізичної особи, а саме, вказати:
* середньомісячну суму обсягу/об'єму надходжень, екв.грн. (надходжень на всі рахунки) - стандартні доходи (ЗП, пенсія, доходи від іншої діяльності, регулярні надходження від іншої діяльності в тому числі допомоги від держави, фондів);
* максимальну суму фінансових операцій, екв.грн. (надходження коштів на всі рахунки) протягом одного місяця в горизонті 12 місяців (пікові надходження) - продаж майна, ЦП, кошти з інших Банків, премії ті інше).

Оновити/надати інформацію Ви можете у зручний час та зручним для Вас засобом:

* самостійно у мобільному додатку Enter EXIM (меню "Налаштування", пункт "Контактна інформація") - цей варіант обирають більшість клієнтів;
* звернувшись до Контакт Центру Банку за телефоном 0800 504450 (безкоштовно для дзвінків з міських та мобільних телефонів в межах України) та пройшовши процедуру віддаленої верифікації;
* у філії/відділенні Банку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 15:30

Шановний клієнте!

На виконання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу просимо Вас не пізніше 31 грудня 2023 року оновити/надати інформацію щодо:

- *середньомісячного обсягу надходжень* по усім рахункам, екв.грн. (регулярні);
- *максимального обсягу надходжень за місяць* по усім рахункам, екв.грн. (нерегулярні).

Надати інформацію можливо одним з каналів:
- у мобільному застосунку Enter EXIM (меню «Налаштування > Контактна інформація»);
- звернувшись до контакт-центру банку за телефоном 0800504450;
- у відділенні/філії банку.

Разом до Перемоги у Новому Році!
sens
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