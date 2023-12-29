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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 15:20

  greenozon написав:
  sens написав:Разом до Перемоги у Новому Році!

яким каналом вам ця укрсім перемога приходить?

Доречі в додатку всього дві позиції для обновленої інформації
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:51

Re: Укрексiмбанк

если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:16

  keep написав:если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?

Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
WallNutPen
 
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