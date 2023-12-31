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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:20
greenozon написав: sens написав:
Разом до Перемоги у Новому Році!
яким каналом вам ця укрсім перемога приходить?
Доречі в додатку всього дві позиції для обновленої інформації
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:51
если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:16
keep написав:
если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:26
WallNutPen написав:
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления.
максималка понятно 400К, а еще ж среднемесячные "стандартні доходи" - пишу тоже 400К ибо задолбали
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:14
WallNutPen написав: keep написав:
если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
например, минимум, 4 ляма (будущая продажа квартиры, грн. по курсу 66,6 грн за доллар)
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