keep написав:если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
keep написав:если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
например, минимум, 4 ляма (будущая продажа квартиры, грн. по курсу 66,6 грн за доллар)