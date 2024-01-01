keep написав:если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
keep написав:если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
например, минимум, 4 ляма (будущая продажа квартиры, грн. по курсу 66,6 грн за доллар)
Ну от, а кажуть, що в Україні щось не так із правосуддям. Простий роботяга, спочатку поніс справедливе покарання за низку кримінальних злочинів (заплатив 1700 грн штрафу), а потім зміг захистити у суді свою честь, гідність та конституційне право на працю і здобув скромну компенсацію за свої моральні та фізичні страждання. Європа має брати приклад з такої досконало налагодженої системи.
P.S. Шефа його взагалі покарали у особливо жорстокій формі: оштрафували на кричущі 3400 грн! Тримаємо кулачки, щоб він те зміг захистити себе у суді!