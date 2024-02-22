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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 14:20

  greenozon написав:
  sens написав:Разом до Перемоги у Новому Році!

яким каналом вам ця укрсім перемога приходить?

Доречі в додатку всього дві позиції для обновленої інформації
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:51

Re: Укрексiмбанк

если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:16

  keep написав:если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?

Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:26

Re: Укрексiмбанк

  WallNutPen написав:Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления.
максималка понятно 400К, а еще ж среднемесячные "стандартні доходи" - пишу тоже 400К ибо задолбали
keep
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:14

  WallNutPen написав:
  keep написав:если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?

Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
например, минимум, 4 ляма (будущая продажа квартиры, грн. по курсу 66,6 грн за доллар) :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:52

Суд поновив на посаді нападника на журналістів «Схем» із державного «Укрексімбанку» та призначив 8 мільйонів компенсації
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 53647.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:33

Re: Укрексiмбанк

greenozon написав:Суд поновив на посаді нападника на журналістів «Схем» із державного «Укрексімбанку» та призначив 8 мільйонів компенсації
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 53647.html
Це жах
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 03:51

  greenozon написав:Суд поновив на посаді нападника на журналістів «Схем» із державного «Укрексімбанку» та призначив 8 мільйонів компенсації
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skh ... 53647.html

Ну от, а кажуть, що в Україні щось не так із правосуддям. Простий роботяга, спочатку поніс справедливе покарання за низку кримінальних злочинів (заплатив 1700 грн штрафу), а потім зміг захистити у суді свою честь, гідність та конституційне право на працю і здобув скромну компенсацію за свої моральні та фізичні страждання. Європа має брати приклад з такої досконало налагодженої системи.

P.S. Шефа його взагалі покарали у особливо жорстокій формі: оштрафували на кричущі 3400 грн! Тримаємо кулачки, щоб він те зміг захистити себе у суді!
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 16:04

:oops:
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flysoulfly
 
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