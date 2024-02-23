Доречі в додатку всього дві позиції для обновленої інформації
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 14:20
Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:51
Re: Укрексiмбанк
если нет оффиц. доходов, сколько указывать в середньомісячну суму ? в максимальну - 400К ?
Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:16
Сима спрашивает же не про доходы а про ваши прогнозируемые максимальные поступления. Вы может решите депозит где-то забрать а тут открыть (или ОГВЗ тут купить) - накопления нескольких лет - это никак доход ваш - поэтому чтобы потом не думать что да как - лучше сразу показывайте сколько максимально сюда планируете занести с запасом.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:26
Re: Укрексiмбанк
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:14
например, минимум, 4 ляма (будущая продажа квартиры, грн. по курсу 66,6 грн за доллар)
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:52
Суд поновив на посаді нападника на журналістів «Схем» із державного «Укрексімбанку» та призначив 8 мільйонів компенсації
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:33
Re: Укрексiмбанк
Це жах
Додано: Вів 02 січ, 2024 03:51
Ну от, а кажуть, що в Україні щось не так із правосуддям. Простий роботяга, спочатку поніс справедливе покарання за низку кримінальних злочинів (заплатив 1700 грн штрафу), а потім зміг захистити у суді свою честь, гідність та конституційне право на працю і здобув скромну компенсацію за свої моральні та фізичні страждання. Європа має брати приклад з такої досконало налагодженої системи.
P.S. Шефа його взагалі покарали у особливо жорстокій формі: оштрафували на кричущі 3400 грн! Тримаємо кулачки, щоб він те зміг захистити себе у суді!
Додано: Чет 22 лют, 2024 16:04
Додано: П'ят 23 лют, 2024 12:44
Re: Укрексiмбанк
Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?
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