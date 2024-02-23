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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:31

  Алексей77 написав:Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?

там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн :shock: ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:50

  Алексей77 написав:Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?

Дивись в ПП
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:22

  flysoulfly написав:там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн :shock: ?

тоже коміс.
зняття готівки в чужому банкоматі - тоже коміс (в деяких ТП)
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