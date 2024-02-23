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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 13:31
Алексей77 написав:
Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?
там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн
?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 20:50
Алексей77 написав:
Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:22
flysoulfly написав:
там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн
?
тоже коміс.
зняття готівки в чужому банкоматі - тоже коміс (в деяких ТП)
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