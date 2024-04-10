там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:31
Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:50
Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:22
Додано: Пон 11 бер, 2024 11:31
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:36
судя по свежей новости, государственный банк решил подсобрать отпечатки пальцев клиентов
Додано: Пон 08 кві, 2024 16:28
А чи можливо вивести з банку $ в інший укр.банк?
І яка комісія?
“на довільні реквізити” -- взагалі валюту не видно.
З картки на картку -- муть якась до 29999грв і таке враження ніби в гривні зайде...
Додано: Сер 10 кві, 2024 20:42
Ну СВІФТом або з каси в касу переносити, як ще. Транскордонних п2пішкок в них немає взагалі, тому не зайде воно ніяк. Модна ще мабуть тягнути закордонним чимось
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