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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

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Укрексiмбанк 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:31

  Алексей77 написав:Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?

там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн :shock: ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:50

  Алексей77 написав:Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?

Дивись в ПП
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:22

  flysoulfly написав:там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн :shock: ?

тоже коміс.
зняття готівки в чужому банкоматі - тоже коміс (в деяких ТП)
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 18:36

судя по свежей новости, государственный банк решил подсобрать отпечатки пальцев клиентов :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:28

А чи можливо вивести з банку $ в інший укр.банк?
І яка комісія?

“на довільні реквізити” -- взагалі валюту не видно.
З картки на картку -- муть якась до 29999грв і таке враження ніби в гривні зайде...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:42

  Bobua написав:А чи можливо вивести з банку $ в інший укр.банк?
І яка комісія?

“на довільні реквізити” -- взагалі валюту не видно.
З картки на картку -- муть якась до 29999грв і таке враження ніби в гривні зайде...

Ну СВІФТом або з каси в касу переносити, як ще. Транскордонних п2пішкок в них немає взагалі, тому не зайде воно ніяк. Модна ще мабуть тягнути закордонним чимось
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