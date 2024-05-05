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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:31
Алексей77 написав:
Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?
там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн
?
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 21:50
Алексей77 написав:
Господа, есть ли какой способ с зарплатной карты Укрэксима переводить деньги без комиссии в другие банки? А также снимать деньги без комиссии при отсутствии родных банкоматов?
Дивись в ПП
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:22
flysoulfly написав:
там даже с зарплатной тоже , как с карты"оптимальной", комисс р2р 0,3%(от 10грн) или СЕПом 10-50-100 грн
?
тоже коміс.
зняття готівки в чужому банкоматі - тоже коміс (в деяких ТП)
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Додано: Пон 11 бер, 2024 11:31
Шановний клієнте!
Протягом найближчих семи днів у Вас закінчується депозит. Нагадуємо, що за переоформлення вкладу у мобільному застосунку Enter EXIM Ви отримаєте додатковий бонус, а саме: +0,5% на вклади в гривні або +0,1% на вклади у доларах США.
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Додано: Вів 26 бер, 2024 18:36
судя по свежей новости, государственный
банк решил подсобрать отпечатки пальцев клиентов
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Додано: Пон 08 кві, 2024 16:28
А чи можливо вивести з банку $ в інший укр.банк?
І яка комісія?
“на довільні реквізити” -- взагалі валюту не видно.
З картки на картку -- муть якась до 29999грв і таке враження ніби в гривні зайде...
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Bobua
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:42
Bobua написав:
А чи можливо вивести з банку $ в інший укр.банк?
І яка комісія?
“на довільні реквізити” -- взагалі валюту не видно.
З картки на картку -- муть якась до 29999грв і таке враження ніби в гривні зайде...
Ну СВІФТом або з каси в касу переносити, як ще. Транскордонних п2пішкок в них немає взагалі, тому не зайде воно ніяк. Модна ще мабуть тягнути закордонним чимось
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Додано: Суб 04 тра, 2024 12:09
Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно
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sens
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Додано: Нед 05 тра, 2024 22:59
sens написав:
Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно
от більше нічим в банку людям зайнятися як читати різні таблиці в інтернеті
у працівників банку перед очима є статистика і вони вміють аналізувати дані щодо відкриття кожного типу депозиту і там все й так розуміють без форумів та таблиць
таблиці мастбе
... лол
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DmitryZP
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Додано: Пон 06 тра, 2024 06:24
DmitryZP написав: sens написав:
Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно
от більше нічим в банку людям зайнятися як читати різні таблиці в інтернеті
у працівників банку перед очима є статистика і вони вміють аналізувати дані щодо відкриття кожного типу депозиту і там все й так розуміють без форумів та таблиць
таблиці мастбе
... лол
Можна закривати цифрові картки у валюті
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sens
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