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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2024 09:05
sens написав:
Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно
Что значит не доступен? Посмотрел в апке - есть? Для обмена выбрать дает. А сам 7мидневный депо при наличии оптималки и депозитки в валюте и не нужен
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WallNutPen
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Додано: Пон 06 тра, 2024 13:19
WallNutPen написав: sens написав:
Оптимальний в застосунку більше не доступний окрім гривні,таблиці мастбе як обійти комісії в банку зрозуміли правильно
Что значит не доступен? Посмотрел в апке - есть? Для обмена выбрать дает. А сам 7мидневный депо при наличии оптималки и депозитки в валюте и не нужен
У валюті на 7 діб не пустить , лише від 3 місяців, будьте уважні
.
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sens
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Додано: Вів 07 тра, 2024 19:45
Скажите, а если с цифровой карты (которая, как я понимаю, в тарифе Оптимальный) потянуть деньги сторонним сервисом, Эксим что-то своё спишет?
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Gost2013
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Додано: Пон 13 тра, 2024 15:32
Банк хороший, нотариусу ответили быстро (а вот Ощад с февраля не отвечает).
Валюту выдают, если депозит закончился. Но срочный депозит досрочно не выдают, несмотря на смерть вкладчика.
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Romasha
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Додано: Вів 14 тра, 2024 16:30
Romasha написав:
Валюту выдают, если депозит закончился. Но срочный депозит досрочно не выдают, несмотря на смерть вкладчика.
а разве не в Укрексиме есть комиссия за выдачу вклада наследникам?
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flysoulfly
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Додано: Сер 15 тра, 2024 15:26
flysoulfly
сказали просто - досрочно не дадим ни в коем случае.
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Romasha
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Додано: Пон 01 лип, 2024 16:10
З 1 серпня по тарифному пакету Депозитний» - встановлена плата за нецільові безготівкові зарахування коштів на картковий рахунок в іноземній валюті у розмірі 0,8% від суми зарахування.https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... -roku.html
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lara_08
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