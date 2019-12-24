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Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 09:23
tzeery608 написав:
Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
Они над вами издеваются
бегите!
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Додано: Нед 02 кві, 2023 02:27
tzeery608 написав:
Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
Держат только мазохисты.
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Додано: Сер 25 жов, 2023 09:57
Що в банку гарного окрім монобанк і кешбеку на проїздюа в додатку монобанк. Є їх ІБ,є валютні Ощадні. В цьому році обновив гривневу картку. Щось у відділенні для клієнтів саме Універсал є? В Моно закінчення депозит під 12%
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:09
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
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amatorodessa
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Додано: Нед 04 лют, 2024 10:13
amatorodessa написав:
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді?
На депозит до 200000 грн чи на обмін ?
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