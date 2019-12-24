Universal Bank

Они над вами издеваются бегите!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 10:23
Додано: Нед 02 кві, 2023 03:27
Додано: Сер 25 жов, 2023 10:57
Депозит + обмін
Що в банку гарного окрім монобанк і кешбеку на проїздюа в додатку монобанк. Є їх ІБ,є валютні Ощадні. В цьому році обновив гривневу картку. Щось у відділенні для клієнтів саме Універсал є? В Моно закінчення депозит під 12%
Додано: Сер 28 лют, 2024 12:52
Шановний Клієнте!
Повідомляємо, що з 07.03.2024 р. вступають в дію оновлені тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Змінюються тарифи на переказ коштів, прийом платежів в касі та ін. Докладніше ознайомитись зі змінами можна за посиланням
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:16
Тип: Visa Platinum PrePrinted Chip
як без дзвінка в кц дізнатися тариф картки ?
Додано: Сер 31 лип, 2024 11:03
Шановний Клієнте!
Повідомляємо, що з 15.08.2024 р. діятиме оновлена редакція Договору банківського обслуговування. Передбачена безкоштовна видача коштів, отриманих як погашення ОВДП.
Детальніше про всі зміни за посиланням (bit.ly/4c5T2BJ).
З повагою, АТ «Універсал Банк».
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