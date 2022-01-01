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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 січ, 2022 18:17
ingtrans написав:
Предлагаю остановиться на том, что потребительские кредиты и кредитные карты имеют как общие, так и отличительные черты, но, тем не менее, взаимозаменяемыми продуктами не являются
кешбек лучше
шото однофамильцы чешского премьера не телятся
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cohan
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Додано: Пон 31 січ, 2022 21:25
Flamingo написав: Ромасик написав:Flamingo
вперед лошади в казне должны появиться деньги.
0. Чтобы в казне были деньги - их не должны были тридцать лет разворовывать.
1. И Расскажите детям оставшимся без родителей со в казне нет денег и потому те места где они живут хуже чем были 30 лет назад.
2. А потом спросите у бывших судей про их пенсии и их индексацию.
3. А потом поинтересуйтесь какие налоги платит большой бизнес у нас и что ему и как возмещают. И к примеру в той же Индии где при доходе до 500000 рупий (эквивалент 3300 USD) ставка для физиков 0 %, а от 500к до 1м - 5%. А основные налоги в по некоторым оценкам седьмой экономике мира платит большой бизнес. При этом там открыли свои заводы практически все основные авто компании - рынок авто огромный а ввозные пошлины большие - дешевле делать там, платя налоги там и создавая рабочие места там.
Вот чего я не пойму - такого странного вашего внимания к судьбе моего знакомого (если конечно вы не судья
). Он при том что его жизнь помотала - точно не пропадет. У него основная специальность електро- газо- сварщик. При чем варит действительно хорошо. В принципе те лоджии и балконы что он делает держатся на основе того что он варит. Так что в том что он сможет обеспечить семью без помощи государства - у мну сомнений нет.
Кого и в чем вы пытаетесь тут переубедить? Не понимаю
0 - то куда вы 30 лет смотрели?
1 - у детей без родителей есть родственники.
2 - думаете судья - это легкая работа? Чего вы не пошли в судьи?
3 - большие налоги. С меня как работника большого бизнеса налогов стягивают больше чем ваш кешбек со всех банков вместе взятый.
4 - меня ваш знакомый нисколько не волнует. Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)
cohan написав: ingtrans написав:
Предлагаю остановиться на том, что потребительские кредиты и кредитные карты имеют как общие, так и отличительные черты, но, тем не менее, взаимозаменяемыми продуктами не являются
кешбек лучше
шото однофамильцы чешского премьера не телятся
кешбека в этой ветке нет, то хоть подискутируем))
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Ромасик
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Додано: Пон 31 січ, 2022 21:59
Ромасик написав:
Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)
Отнюдь - я вообще писал о кредитках и способах их использования. Ну а то что делали вы и вовсе не является дискуссией - это то что в интернете называется тролинг. Достаточно просто посмотреть на то как вы отвечаете. Но признаю, повелся, значит сам виноват. Останавливаюсь. Общеизвестно, что на самом деле является лучшим средством против троля.
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Flamingo
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Додано: Вів 01 лют, 2022 09:12
Flamingo написав: Ромасик написав:
Вы хотели подискутировать, я вам подискутировал)
Отнюдь - я вообще писал о кредитках и способах их использования. Ну а то что делали вы и вовсе не является дискуссией
- это то что в интернете называется тролинг. Достаточно просто посмотреть на то как вы отвечаете. Но признаю, повелся, значит сам виноват. Останавливаюсь. Общеизвестно, что на самом деле является лучшим средством против троля.
я вам (и Славе вообще) сделал замечание о том, что вы неправильно понимаете суть потребительских кредитов. Можете прятаться за ярлыками.
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Ромасик
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:38
Пуш повідомлення в когось працюють?
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tarasum
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:14
Все смешалось, уже банки себя с МФО сравнивают в контексте "у нас также здорово, как и у них". Вы может сделали хороший продукт, но сравнение с МФО вызывает негатив. Также, как в МФО? Не, не, спасибо.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:58
Только я не понимаю, в чем суть обновления отделений? Переносить их расположение на более удобное? А мне вот не удобно, что отделение, которое было в соседнем доме теперь в 30 минутах на машине.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 18:50
Підкажіть, будь ласка, кредитні канікули Юнекс ввів? І на скільки?
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:17
Єдиний банк, який відмовився від російської, молодці! Підтримую це рішення!
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