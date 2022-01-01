Аміго
Во-первых, не единственный (есть ещё минимум два), а, во-вторых, такой шаг только на руку пропаганде РФ. Ну и больше банку гордиться как бы нечем...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:23
Аміго
Во-первых, не единственный (есть ещё минимум два), а, во-вторых, такой шаг только на руку пропаганде РФ. Ну и больше банку гордиться как бы нечем...
Додано: Сер 16 бер, 2022 11:05
Vorlon
Не знаю, які ще два? Може торкатися політики то було зайве. Але, відміна щомісячного платежу, кредитні канікули - хіба це не допомога?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:10
Депозитами здесь кто-то пользуется? 10,75% на месяц по нынешним временам - весьма привлекательно.
Вход на карты бесплатный. А выход? По тарифам 5 грн. СЭП и только с дебеток - единственный вариант, я правильно понимаю?
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