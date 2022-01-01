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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:23

Аміго
Во-первых, не единственный (есть ещё минимум два), а, во-вторых, такой шаг только на руку пропаганде РФ. Ну и больше банку гордиться как бы нечем...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:05

Vorlon
Не знаю, які ще два? Може торкатися політики то було зайве. Але, відміна щомісячного платежу, кредитні канікули - хіба це не допомога?
Аміго
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:10

Депозитами здесь кто-то пользуется? 10,75% на месяц по нынешним временам - весьма привлекательно.

Вход на карты бесплатный. А выход? По тарифам 5 грн. СЭП и только с дебеток - единственный вариант, я правильно понимаю?
Vorlon
 
Повідомлень: 10082
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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