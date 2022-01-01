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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:23

Аміго
Во-первых, не единственный (есть ещё минимум два), а, во-вторых, такой шаг только на руку пропаганде РФ. Ну и больше банку гордиться как бы нечем...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:05

Vorlon
Не знаю, які ще два? Може торкатися політики то було зайве. Але, відміна щомісячного платежу, кредитні канікули - хіба це не допомога?
Аміго
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:10

Депозитами здесь кто-то пользуется? 10,75% на месяц по нынешним временам - весьма привлекательно.

Вход на карты бесплатный. А выход? По тарифам 5 грн. СЭП и только с дебеток - единственный вариант, я правильно понимаю?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:42

Re: Юнекс Банк

Тут ще не було, ніби:

https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=6329

"Хто може отримати допомогу?

Допомога надається жінкам з дітьми, у гривневому еквіваленті 25 євро на 1 особу (з розрахунку “одна доросла людина + діти до 16 років”). Наприклад, жінці з двома дітьми надаватиметься допомога, яка дорівнюватиме гривневому еквіваленту 75 євро на тиждень.
За умовами програми, допомога надається:

мамам із новонародженими малюками (2022 року народження);
сім’ям, в яких є 2 та більше дітей до 16 років;
вказаним категоріям, що перебувають у найскладніших умовах та зареєстровані в регіонах, де проходять інтенсивні бойові дії;
Одна людина може отримати допомогу до 4 разів.
Повторні перекази нараховуються автоматично."
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:43

alibob
Знакомая во вторник пробовала - пожертвования закончились, пока не оформляются.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:06

  Vorlon написав:alibob
Знакомая во вторник пробовала - пожертвования закончились, пока не оформляются.

Так там и по той ссылке что дал alibob вначале (до того текста что он процитировал) написано такое:
Друзі,
ми докладаємо зусиль аби допомогти найбільшому числу українців, проте наш ресурс обмежений сумою отриманих пожертв.
Нажаль, поточні можливості Unchain Fund за програмою Unchain Help Card вичерпані – ми зібрали понад 10 тисяч заявок від українців, яким потрібна допомога, та надаємо її.

Unchain Fund продовжує збір коштів від світової криптоспільноти. Тож коли додаткові кошти буде зібрано, ми повідомимо про поновлення програми допомоги Unchain Help Card.
Будь ласка, слідкуйте за нашими повідомленнями.

Так что ообого смысла постить рекламу помощи которая как минимум приостановлена не было изначально.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:11

  Vorlon написав:Депозитами здесь кто-то пользуется? 10,75% на месяц по нынешним временам - весьма привлекательно.

Вход на карты бесплатный. А выход? По тарифам 5 грн. СЭП и только с дебеток - единственный вариант, я правильно понимаю?

Тоже интересно этот момент. И ещё - клиентом банка можно стать удаленно?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 10:23

lloydbanksua
10,75% на этой неделе закрывается. С понедельника уже 9% на месяц :(
Насчёт выхода - похоже только за 5 грн. СЭП без вариантов.
Vorlon
 
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