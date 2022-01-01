Аміго
Во-первых, не единственный (есть ещё минимум два), а, во-вторых, такой шаг только на руку пропаганде РФ. Ну и больше банку гордиться как бы нечем...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:23
Аміго
Во-первых, не единственный (есть ещё минимум два), а, во-вторых, такой шаг только на руку пропаганде РФ. Ну и больше банку гордиться как бы нечем...
Додано: Сер 16 бер, 2022 11:05
Vorlon
Не знаю, які ще два? Може торкатися політики то було зайве. Але, відміна щомісячного платежу, кредитні канікули - хіба це не допомога?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:10
Депозитами здесь кто-то пользуется? 10,75% на месяц по нынешним временам - весьма привлекательно.
Вход на карты бесплатный. А выход? По тарифам 5 грн. СЭП и только с дебеток - единственный вариант, я правильно понимаю?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:42
Re: Юнекс Банк
Тут ще не було, ніби:
"Хто може отримати допомогу?
Допомога надається жінкам з дітьми, у гривневому еквіваленті 25 євро на 1 особу (з розрахунку “одна доросла людина + діти до 16 років”). Наприклад, жінці з двома дітьми надаватиметься допомога, яка дорівнюватиме гривневому еквіваленту 75 євро на тиждень.
За умовами програми, допомога надається:
мамам із новонародженими малюками (2022 року народження);
сім’ям, в яких є 2 та більше дітей до 16 років;
вказаним категоріям, що перебувають у найскладніших умовах та зареєстровані в регіонах, де проходять інтенсивні бойові дії;
Одна людина може отримати допомогу до 4 разів.
Повторні перекази нараховуються автоматично."
Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:43
alibob
Знакомая во вторник пробовала - пожертвования закончились, пока не оформляются.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:06
Так там и по той ссылке что дал alibob вначале (до того текста что он процитировал) написано такое:
Так что ообого смысла постить рекламу помощи которая как минимум приостановлена не было изначально.
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:11
Тоже интересно этот момент. И ещё - клиентом банка можно стать удаленно?
Додано: Чет 14 кві, 2022 10:23
lloydbanksua
10,75% на этой неделе закрывается. С понедельника уже 9% на месяц
Насчёт выхода - похоже только за 5 грн. СЭП без вариантов.
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