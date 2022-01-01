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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 11:02
Аміго написав:
Для інфо, залишили ставку 10,75
Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf
P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.
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Vorlon
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Додано: Вів 19 кві, 2022 11:23
Vorlon написав: Аміго написав:
Для інфо, залишили ставку 10,75
Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf
P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.
В web-банкинге тоже не исправили
А когда можно будет отменить пролонгацию? При открытии не выключалась, после открытия - тоже. Ближе к концу срока?
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wildlynx
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Додано: Вів 19 кві, 2022 11:28
wildlynx
Щоб змінити обрану опцію впродовж строку дії вкладу, зателефонуй до Служби турботи за номером 0 800 3 111 33
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Vorlon
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Додано: Вів 26 кві, 2022 09:02
На месяц теперь 6% годовых - отдыхают...
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Vorlon
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