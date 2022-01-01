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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:02

  Аміго написав:Для інфо, залишили ставку 10,75

Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...

https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf

P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.
Vorlon
 
Повідомлень: 10113
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:23

  Vorlon написав:
  Аміго написав:Для інфо, залишили ставку 10,75

Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...

https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf

P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.


В web-банкинге тоже не исправили :( А когда можно будет отменить пролонгацию? При открытии не выключалась, после открытия - тоже. Ближе к концу срока?
wildlynx
 
Повідомлень: 146
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:28

wildlynx
Щоб змінити обрану опцію впродовж строку дії вкладу, зателефонуй до Служби турботи за номером 0 800 3 111 33
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:02

На месяц теперь 6% годовых - отдыхают...
Vorlon
 
Повідомлень: 10113
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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