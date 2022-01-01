Ми стали партнерами з Weld Money – першим сервісом криптовалютних карток, якому вдалося підписати угоди про емісію карток з банками та регулюючими органами в Східній Європі.
Weld Money – це емітент фіатних Visa/MC карт, які можна легко підключати до будь-яких криптобірж та гаманців, на яких зберігаються цифрові активи, щоб здійснювати купівлі в інтернеті або через POS-термінал у будь-яких магазинах по всьому світу.
Weld Money, як і ми, насправді розділяє європейські принципи ведення бізнесу – прозорість, відкритість, надійність та партнерство.
І так! Ми вже працюємо разом та готуємо довгоочікуваний картковий продукт, який має фокус на прямому використанні криптовалюти кожному бажаючому Україні!
Будьте уважними та слідкуйте за новинами Weld Money та UNEX Bank!