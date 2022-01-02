Юнекс Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 11:02
Аміго написав:
Для інфо, залишили ставку 10,75
Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...
https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf
P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.
Vorlon
Повідомлень: 10141
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1092 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 кві, 2022 11:23
Vorlon написав: Аміго написав:
Для інфо, залишили ставку 10,75
Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...
https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf
P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.
В web-банкинге тоже не исправили
А когда можно будет отменить пролонгацию? При открытии не выключалась, после открытия - тоже. Ближе к концу срока?
wildlynx
Повідомлень: 146
З нами з: 14.04.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 20 раз.
Профіль
Додано: Вів 19 кві, 2022 11:28
wildlynx
Щоб змінити обрану опцію впродовж строку дії вкладу, зателефонуй до Служби турботи за номером 0 800 3 111 33
Vorlon
Повідомлень: 10141
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1092 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 кві, 2022 09:02
На месяц теперь 6% годовых - отдыхают...
Vorlon
Повідомлень: 10141
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1092 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 кві, 2022 14:29
wildlynx написав:
В web-банкинге тоже не исправили
А когда можно будет отменить пролонгацию? При открытии не выключалась, после открытия - тоже. Ближе к концу срока?
у меня пролонгация хоть и была включена (по умолчанию), но депозит почему-то полностью выплатился и пришлось оформлять новый
Ромасик
Повідомлень: 4398
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 694 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 тра, 2022 15:36
Ми стали партнерами з Weld Money – першим сервісом криптовалютних карток, якому вдалося підписати угоди про емісію карток з банками та регулюючими органами в Східній Європі.
Weld Money – це емітент фіатних Visa/MC карт, які можна легко підключати до будь-яких криптобірж та гаманців, на яких зберігаються цифрові активи, щоб здійснювати купівлі в інтернеті або через POS-термінал у будь-яких магазинах по всьому світу. Weld Money, як і ми, насправді розділяє європейські принципи ведення бізнесу – прозорість, відкритість, надійність та партнерство. І так! Ми вже працюємо разом та готуємо довгоочікуваний картковий продукт, який має фокус на прямому використанні криптовалюти кожному бажаючому Україні! Будьте уважними та слідкуйте за новинами Weld Money та UNEX Bank!
Vorlon
Повідомлень: 10141
З нами з: 14.06.13
Подякував: 480 раз.
Подякували: 1092 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 тра, 2022 15:39
Як продлить срок карточки якщо я у Швеції? Українська сімка лишилась вдома. Буду вдячна за інструкцію.
0Качуринська0Тая0
Повідомлень: 2
З нами з: 09.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
24
2674
23
30179
28
7900