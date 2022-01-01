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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678>

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Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:02

  Аміго написав:Для інфо, залишили ставку 10,75

Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...

https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf

P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:23

  Vorlon написав:
  Аміго написав:Для інфо, залишили ставку 10,75

Это ошибка в мобильном приложении надо понимать - на сайте в таблице ставок с 18 апреля и реклама сегодня в ФБ уже 9% на месяц...

https://unexbank.ua/user_file/DEPO_ALL_2022.pdf

P.S. А вот и пуш в 12:05 в приложении пришёл о том же.


В web-банкинге тоже не исправили :( А когда можно будет отменить пролонгацию? При открытии не выключалась, после открытия - тоже. Ближе к концу срока?
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 11:28

wildlynx
Щоб змінити обрану опцію впродовж строку дії вкладу, зателефонуй до Служби турботи за номером 0 800 3 111 33
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 09:02

На месяц теперь 6% годовых - отдыхают...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:29

  wildlynx написав:В web-банкинге тоже не исправили :( А когда можно будет отменить пролонгацию? При открытии не выключалась, после открытия - тоже. Ближе к концу срока?

у меня пролонгация хоть и была включена (по умолчанию), но депозит почему-то полностью выплатился и пришлось оформлять новый
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 15:36

Ми стали партнерами з Weld Money – першим сервісом криптовалютних карток, якому вдалося підписати угоди про емісію карток з банками та регулюючими органами в Східній Європі.

Weld Money – це емітент фіатних Visa/MC карт, які можна легко підключати до будь-яких криптобірж та гаманців, на яких зберігаються цифрові активи, щоб здійснювати купівлі в інтернеті або через POS-термінал у будь-яких магазинах по всьому світу.

Weld Money, як і ми, насправді розділяє європейські принципи ведення бізнесу – прозорість, відкритість, надійність та партнерство.

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Будьте уважними та слідкуйте за новинами Weld Money та UNEX Bank!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 15:39

срок карточки

Як продлить срок карточки якщо я у Швеції? Українська сімка лишилась вдома. Буду вдячна за інструкцію.
0Качуринська0Тая0
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:47

  0Качуринська0Тая0 написав:Як продлить срок карточки якщо я у Швеції? Українська сімка лишилась вдома. Буду вдячна за інструкцію.


ще можете до червня користатись без проблем -
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=5
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:14

блокирование и востановление

Потерал карточку, всё очень быстро заблокировали и оформили новую . Пошли на уступки по некоторых вопросах. Жаль только что по поште нельзя получить картку и подписать документы, а так впечатлён сервисом, думал будет хуже.
05КраснощокВеталь
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:20

Тернопіль

Доброго дня. Чи працює у вас кур*єрська доставка карт сьогодні? Цікавить Тернопіль.
ujljawynd-n2
 
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