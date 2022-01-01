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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 тра, 2022 11:03
ujljawynd-n2 написав:
Доброго дня. Чи працює у вас кур*єрська доставка карт сьогодні? Цікавить Тернопіль.
Здесь нет представителя банка.
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cohan