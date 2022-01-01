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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 11:03

  ujljawynd-n2 написав:Доброго дня. Чи працює у вас кур*єрська доставка карт сьогодні? Цікавить Тернопіль.

Здесь нет представителя банка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:59

Може пора вже щось змінювати?

в усьому Києві працює три відділення від сили, а депозит і досі не можна оформити онлайн. Може пора з таким підходом вже діджиталізуватися?
aelvvlmoukhpfo123
 
Повідомлень: 3
З нами з: 21.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:19

  aelvvlmoukhpfo123 написав:в усьому Києві працює три відділення від сили, а депозит і досі не можна оформити онлайн. Може пора з таким підходом вже діджиталізуватися?

В смысле? Вы с Луны упали? Оформлял весной депозит дома, сидя на диване, без всяких проблем!
Vorlon
 
Повідомлень: 10205
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Подякував: 482 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 19:57

  aelvvlmoukhpfo123 написав:в усьому Києві працює три відділення від сили, а депозит і досі не можна оформити онлайн. Може пора з таким підходом вже діджиталізуватися?

через приложение андроид
Ромасик
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