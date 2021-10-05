на пасху в Лавре служил со знанием дела
Миша "скучное лицо" - тоже говорят стезю выбрал в апреле
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 09:56
Додано: Суб 09 лип, 2022 23:46
А где смотреть курсы по платёжным картам или по какому курсу они проводятся сейчас?
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:47
Закінчився термін картки
в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення
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