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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 09:56
Мизантрóп написав:
Новинский больше не депутат
на пасху в Лавре служил со знанием дела
Миша "скучное лицо" - тоже говорят стезю выбрал в апреле
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cohan
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Додано: Суб 09 лип, 2022 23:46
А где смотреть курсы по платёжным картам или по какому курсу они проводятся сейчас?
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Vorlon
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Додано: Сер 13 лип, 2022 11:47
в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення
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Валерий Белоус
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:10
Валерий Белоус написав:
в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення
продлят на 3 месяца, потом заблокируют
но могут и не продлить
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cohan
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Сер 13 лип, 2022 15:36
cohan
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