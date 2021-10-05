RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 09:56

  Мизантрóп написав:Новинский больше не депутат

на пасху в Лавре служил со знанием дела
Миша "скучное лицо" - тоже говорят стезю выбрал в апреле
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4151
З нами з: 27.09.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 23:46

А где смотреть курсы по платёжным картам или по какому курсу они проводятся сейчас?
Vorlon
 
Повідомлень: 10263
З нами з: 14.06.13
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:47

Закінчився термін картки

в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення
Валерий Белоус
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:10

  Валерий Белоус написав:в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення


продлят на 3 месяца, потом заблокируют
но могут и не продлить
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4151
З нами з: 27.09.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Koticoff і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 54, 55, 56
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
550 476378
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 16:15
Son of Sun
Піреус Банк МКБ 1 ... 6, 7, 8
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
79 86770
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 15:54
Son of Sun
Банк Січ 1 ... 6, 7, 8
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
75 17882
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лип, 2022 15:36
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (2)
13.07.2022 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.