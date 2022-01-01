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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 09:56

  Мизантрóп написав:Новинский больше не депутат

на пасху в Лавре служил со знанием дела
Миша "скучное лицо" - тоже говорят стезю выбрал в апреле
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 23:46

А где смотреть курсы по платёжным картам или по какому курсу они проводятся сейчас?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:47

Закінчився термін картки

в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення
Валерий Белоус
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 13:10

  Валерий Белоус написав:в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення


продлят на 3 месяца, потом заблокируют
но могут и не продлить
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31

Депозит

Как вклад открытый онлайн снять лонгацию - через чат-бот,контакт центр,посетить отделение,ваш вариант...?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 20:43

sens
viewtopic.php?p=5424626#p5424626
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:18

  sens написав:Как вклад открытый онлайн снять лонгацию - через чат-бот,контакт центр,посетить отделение,ваш вариант...?

мені довелося через відділення. Але відділення сказало, що можна через гарячку. Але гарячка перед цим сказала, що треба через відділення. А відділення може лише те, в якому ви обслуговуєтеся.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 06:53

  Vorlon написав:wildlynx
Щоб змінити обрану опцію впродовж строку дії вкладу, зателефонуй до Служби турботи за номером 0 800 3 111 33
я саме так і зробив,вже в додатку навпроти лонгації — НІ
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:33

Re: Юнекс Банк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, дорожка с Привата на Юнекс уже не работает?
Andrew75
 
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