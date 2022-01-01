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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 09:56
Мизантрóп написав:
Новинский больше не депутат
на пасху в Лавре служил со знанием дела
Миша "скучное лицо" - тоже говорят стезю выбрал в апреле
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cohan
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Додано: Суб 09 лип, 2022 23:46
А где смотреть курсы по платёжным картам или по какому курсу они проводятся сейчас?
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Vorlon
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Додано: Сер 13 лип, 2022 11:47
в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення
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Валерий Белоус
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Додано: Сер 13 лип, 2022 13:10
Валерий Белоус написав:
в мене закінчився термін придатності карточки. що тепер з нею буде, її заблокують? я зараз за кордоном і не можу прибути у відділення
продлят на 3 месяца, потом заблокируют
но могут и не продлить
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cohan
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Додано: Сер 13 лип, 2022 19:31
Как вклад открытый онлайн снять лонгацию - через чат-бот,контакт центр,посетить отделение,ваш вариант...?
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sens
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Додано: Сер 13 лип, 2022 20:43
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Vorlon
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:18
sens написав:
Как вклад открытый онлайн снять лонгацию - через чат-бот,контакт центр,посетить отделение,ваш вариант...?
мені довелося через відділення. Але відділення сказало, що можна через гарячку. Але гарячка перед цим сказала, що треба через відділення. А відділення може лише те, в якому ви обслуговуєтеся.
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ScaryBee
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Додано: Чет 14 лип, 2022 06:53
Vorlon написав:wildlynx
Щоб змінити обрану опцію впродовж строку дії вкладу, зателефонуй до Служби турботи за номером 0 800 3 111 33
я саме так і зробив,вже в додатку навпроти лонгації — НІ
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sens
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Додано: Пон 18 лип, 2022 10:33
Коллеги, подскажите, пожалуйста, дорожка с Привата на Юнекс уже не работает?
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Andrew75
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:52
Andrew75
В Телеграме обсудили, что остались только Конкорд и Рада.
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Vorlon
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