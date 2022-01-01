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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 17:05
чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?
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АлінаОсадчукдепозит
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:06
АлінаОсадчукдепозит написав:
чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?
да, если есть счет и можете его пополнить
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cohan
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