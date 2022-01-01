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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 17:05
чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?
чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:06
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:21
Re: Юнекс Банк
Підкажіть unix smart, з нього можна безкоштовно вивести гроші якщо тягнути, чи сєп?
Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:33
Дуже зручний мобільний додаток
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів, не часто таке зустрінеш.
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:24
Сьогодні оформила картку і досі не прийшов код
Сьогодні оформила картку і досі не прийшов код. Може такі затримки норма, але хотіла б дізнатися коли буде пін?
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:01
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