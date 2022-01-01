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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 17:05
чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?
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АлінаОсадчукдепозит
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Додано: Сер 27 лип, 2022 11:06
АлінаОсадчукдепозит написав:
чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?
да, если есть счет и можете его пополнить
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cohan
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:21
Підкажіть unix smart, з нього можна безкоштовно вивести гроші якщо тягнути, чи сєп?
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2XL
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:33
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів, не часто таке зустрінеш.
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5hvzr6an
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:24
Сьогодні оформила картку і досі не прийшов код. Може такі затримки норма, але хотіла б дізнатися коли буде пін?
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4p4bazo3vf
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:01
4p4bazo3vf написав:
Сьогодні оформила картку і досі не прийшов код. Може такі затримки норма, але хотіла б дізнатися коли буде пін?
подзвонить на гарячу линию
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cohan
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Додано: Чет 08 вер, 2022 11:34
Можно ли использовать карточку банка в Молдове и Чехии? У кого-то есть такой опыт?
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BedroomMM
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:46
BedroomMM написав:
Можно ли использовать карточку банка в Молдове и Чехии? У кого-то есть такой опыт?
можно, а почему нет?
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cohan
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Додано: Чет 08 вер, 2022 15:37
cohan написав: BedroomMM написав:
Можно ли использовать карточку банка в Молдове и Чехии? У кого-то есть такой опыт?
можно, а почему нет?
А раптом Ви не дозволите.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:07
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
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