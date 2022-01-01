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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:05

чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?

чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?
АлінаОсадчукдепозит
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:06

  АлінаОсадчукдепозит написав:чи можна оформить в цьому банку депозит, якщо ти в Польщі?

да, если есть счет и можете его пополнить
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:21

Re: Юнекс Банк

Підкажіть unix smart, з нього можна безкоштовно вивести гроші якщо тягнути, чи сєп?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:33

Дуже зручний мобільний додаток

Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів, не часто таке зустрінеш.
5hvzr6an
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:24

Сьогодні оформила картку і досі не прийшов код

Сьогодні оформила картку і досі не прийшов код. Може такі затримки норма, але хотіла б дізнатися коли буде пін?
4p4bazo3vf
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:01

  4p4bazo3vf написав:Сьогодні оформила картку і досі не прийшов код. Може такі затримки норма, але хотіла б дізнатися коли буде пін?


подзвонить на гарячу линию
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 11:34

Можно ли использовать карточку банка в Молдове и Чехии

Можно ли использовать карточку банка в Молдове и Чехии? У кого-то есть такой опыт?
BedroomMM
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:46

  BedroomMM написав:Можно ли использовать карточку банка в Молдове и Чехии? У кого-то есть такой опыт?

можно, а почему нет?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 15:37

  cohan написав:
  BedroomMM написав:Можно ли использовать карточку банка в Молдове и Чехии? У кого-то есть такой опыт?

можно, а почему нет?

А раптом Ви не дозволите.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:07

Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів


? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка ленивых пользует :)

та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда? :cry:
flysoulfly
 
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