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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:35
flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?
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nord
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Додано: Пон 12 вер, 2022 22:15
nord написав: flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?
Монобанк
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lara_08
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- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 8 раз.
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