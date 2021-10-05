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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:35
flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?
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nord
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Додано: Пон 12 вер, 2022 22:15
nord написав: flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?
Монобанк
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lara_08
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:29
lara_08 написав:
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?[/quote]
Монобанк[/quote]
Ни за что бы не догадался. Котов я люблю больше чем Монобанк.
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nord
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