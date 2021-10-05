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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:35

  flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів


? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанкаленивых пользует :)

та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда? :cry:

"котобанка" это что?
nord
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.07.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 22:15

  nord написав:
  flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів


? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанкаленивых пользует :)

та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда? :cry:

"котобанка" это что?

Монобанк
lara_08
 
Повідомлень: 333
З нами з: 05.05.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:29

  lara_08 написав:
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанкаленивых пользует :)

та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда? :cry:

"котобанка" это что?[/quote]
Монобанк[/quote]
Ни за что бы не догадался. Котов я люблю больше чем Монобанк. :wink:
nord
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.07.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 891011
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