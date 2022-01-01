|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:35
flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?
-
nord
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 вер, 2022 22:15
nord написав: flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?
Монобанк
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 394
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 11:29
lara_08 написав:
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанка
ленивых пользует
та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда?
"котобанка" это что?[/quote]
Монобанк[/quote]
Ни за что бы не догадался. Котов я люблю больше чем Монобанк.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 вер, 2022 16:48
Маю невеличкий бізнес, оформлений як підприємець, все офіційно. Але зараз для розвитку бізнесу потребую оборотних коштів, проте не маю що надати у заставу. Знайомий порадив Юнекс Банк, що там підприємцям якраз видають кредити без застави. Прийшов у відділення, сказали, що спочатку треба відкрити пакет UNEX-Підприємець. Оформив і подав заявку на кредит. Але отримав відмову і що приходьте через місяць-два, може тоді одобрять. То мені кредит зараз потрібний, а не до банку кожного місяця ходити на поклон. А вони ще й по 150 гривень зніматимуть за пакет.
Чи хтось знає, де ще можна отримати зараз кредит в 100 тисяч гривень без застави?
-
ВасильПеировичОгі
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 18.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 вер, 2022 00:41
ВасильПеировичОгі
Мені Ідея банк минулого тижня пропонував як ФОПу під 2,2%/міс + кілька додаткових комісій, але це індивідуальна пропозиція.
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:18
Господа, а по выходным Гундяй СЭП шлет или ладан чистит?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38782
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 6193 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:53
Доброго дня. Чи є кешбек по картці? Якщо так, то який відсоток?
-
e8r3t8cq
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.10.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 жов, 2022 00:47
e8r3t8cq написав:
Доброго дня. Чи є кешбек по картці? Якщо так, то який відсоток?
є, 0%
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38782
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 6193 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5085
|2009795
|
|
|47
|14402
|
|
|212
|219831
|
Сер 12 жов, 2022 18:32
Howl
|