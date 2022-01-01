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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:35

  flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів


? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанкаленивых пользует :)

та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда? :cry:

"котобанка" это что?
nord
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 22:15

  nord написав:
  flysoulfly написав:
Дуже зручний мобільний додаток, не знаю як би я закривала усі потреби без нього. Задоволена роботою усіх сервісів


? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанкаленивых пользует :)

та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда? :cry:

"котобанка" это что?

Монобанк
lara_08
 
Повідомлень: 419
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:29

  lara_08 написав:
? а где же тут онлайн открытие валютноконвертационных_50К_депозитов?
та шоб по приятному курсу, а не как котобанкаленивых пользует :)

та хоч бы и не онлайн - когда же, Unex, когда? :cry:

"котобанка" это что?[/quote]
Монобанк[/quote]
Ни за что бы не догадался. Котов я люблю больше чем Монобанк. :wink:
nord
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:48

Чи хтось знає, де ще можна отримати зараз кредит в 100 тисяч

Маю невеличкий бізнес, оформлений як підприємець, все офіційно. Але зараз для розвитку бізнесу потребую оборотних коштів, проте не маю що надати у заставу. Знайомий порадив Юнекс Банк, що там підприємцям якраз видають кредити без застави. Прийшов у відділення, сказали, що спочатку треба відкрити пакет UNEX-Підприємець. Оформив і подав заявку на кредит. Але отримав відмову і що приходьте через місяць-два, може тоді одобрять. То мені кредит зараз потрібний, а не до банку кожного місяця ходити на поклон. А вони ще й по 150 гривень зніматимуть за пакет.

Чи хтось знає, де ще можна отримати зараз кредит в 100 тисяч гривень без застави?
ВасильПеировичОгі
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 00:41

ВасильПеировичОгі
Мені Ідея банк минулого тижня пропонував як ФОПу під 2,2%/міс + кілька додаткових комісій, але це індивідуальна пропозиція.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 21:18

Господа, а по выходным Гундяй СЭП шлет или ладан чистит?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38826
З нами з: 06.08.09
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:53

Доброго дня. Чи є кешбек по картці? Якщо так, то який відсот

Доброго дня. Чи є кешбек по картці? Якщо так, то який відсоток?
e8r3t8cq
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 00:47

  e8r3t8cq написав:Доброго дня. Чи є кешбек по картці? Якщо так, то який відсоток?


є, 0%
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38826
З нами з: 06.08.09
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Подякували: 6202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 17:42

у прошлому році оформлював кредит

у минулому році оформлював кредит у цьому банку, зараз виникла проблема оплати щомісячного платежу, банк пішов на зустріч та був оформлений пільговий період, дуже вдячний банку.
Awgyst2022
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 21:38

Хотів стати клієнтом через Дію, та не вийшло. Після першого селфі Юнекс запропонував зачекати 30 днів, щоб спробувати знов.
Три інші фінтехи того ж дня отримали нового клієнта. Приходилось робити дублі селфі та надавати додаткову інф., не без того. Та з ними все вийшло норм., на відміну від Юнексу.
Не потрібні нові клієнти, мабуть.
Клиент_
 
Повідомлень: 271
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