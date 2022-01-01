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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:20

  Клиент_ написав:Хотів стати клієнтом через Дію, та не вийшло. Після першого селфі Юнекс запропонував зачекати 30 днів, щоб спробувати знов.
Три інші фінтехи того ж дня отримали нового клієнта. Приходилось робити дублі селфі та надавати додаткову інф., не без того. Та з ними все вийшло норм., на відміну від Юнексу.
Не потрібні нові клієнти, мабуть.


пиреус у меня уже 7 мес. обрабатывает заявку )
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  #<1 ... 9101112
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